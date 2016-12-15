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Dünya
BBC Türkçe

Meksikalı köylüler çeteyi dize getirdi

Guerrero eyaletindeki köyün sakinleri, bir kişiyi kaçıran çete liderinin annesini alıkoydu...

15 Aralık 2016 21:58

Meksika'da bir köyün sakinleri, köylerinden bir kişiyi kaçıran çete liderinin annesini alıkoydu. Kaçırılan köylünün bırakılması karşılığında çete liderinin annesi de serbest bırakıldı.

Guerrero eyaletindeki köylüler, Pazar günü Isauro de Paz Duque adlı bir kişinin kaçırılması üzerine bir grup oluşturdu.

Daha sonra Duque'nin eşi bir videoda çete liderine, eşinin serbest bırakılması karşılığında, annesinin bırakılmasını teklif etti.

Ancak ilk çekilen videodan sonuç alınamayınca bu kez, El Tequilero adlı çete liderinin annesi ikinci videoda oğlundan Duque'yi serbest bırakmasını istedi.

Annenin çektiği videodan sonra Duque serbest bırakıldı. Daha sonra da köylüler El Tequilero'nun annesini polise teslim etti.

Takasın tam olarak nasıl yapıldığı bilinmezken, Guerrero Eyalet Valisi Hector Astudillo hem Duque'nin hem de annenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Meksika televizyonunda yayınlanan görüntülerde köylülerin Duque'nin etrafını sarıp "Birleşen halk asla yenilmez" diye bağırdıkları görülüyor.

Köylüler, etraftaki çetelerden korunmak için silahlanmak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Guerrero, Meksika'da suç oranı en yüksek eyaletlerden.

Eyalette çeteler bölgedeki afyon ticaretini kontrol altına almak için birbirleriyle savaşıyor. Guerrero'da sık sık fidye için adam kaçırma vakaları da yaşanıyor.

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