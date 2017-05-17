Meksikalı gazeteciler: Bizi öldürüyorlar, susmaya hayır!

Meksiko'daki "Bağımsızlık Meleği” anıtının önünde bir araya gelen gazeteciler, iki meslektaşlarının cinayete kurban gitmesini protesto etti. Meydandaki asfalta "Bizi öldürüyorlar” ve "Susmaya hayır” yazan gazeteciler buradan "En kötü suç susmaktır”, "Gazetecilere şiddeti durdurun” yazılı pankartlarla Federal Savcılığa yürüdü.

Meksika'nın uyuşturucu çetelerinin etkin olduğu Sinaloa eyaletinde pazartesi günü önce La Jornada gazetesi muhabiri Javier Valdez kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü. Valdez, Joaquín «El Chapo» Guzmán liderliğindeki Sinaloa uyuşturucu kartelinin faaliyetleriyle ilgili haberler yapmıştı. Gazeteci Valdez ayrıca Sinaloa'da polisin karıştığı suç olaylarını ve yolsuzluğu konu olan haberlere de imza atmıştı.

Uluslararası organize suç uzmanı Eduardo Buscaglia gazetecinin kendisiyle defalarca röportaj yaptığını ve "siyaset, toplum ve suç grupları arasındaki bağları" araştırdığını söyledi.

Javier Valdez'e saldırıdan birkaç saat sonra Jalisco eyaletinde de gazeteci Jonathan Rodríguez Córdova'nın bulunduğu araca ateş açıldı. Olayda genç muhabir hayatını kaybederken haftalık El Costeño de Autlán gazetesinin genel müdür yardımcısı olan annesi ağır yaralandı.

Meksika İçişleri Bakanı Miguel Ángel Osorio Chong saldırılarla ilgili "Hükümet gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınamaktadır” açıklaması yaptı. Medya temsilcilerinin korunmasına yönelik önlemlerin artırılacağını duyuran bakan, "Bu eylemler karşısında sözlerin yeterli olmadığı ve bir hükümet yanıtının gerekli olduğu konusunda netiz” dedi.

Avrupa Birliği'nden tepki

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü saldırganların yargı önüne çıkartılması gerektiğini söyledi. "Meksika'da gazetecileri hedef alan cinayet ve saldırılar endişe verici” diyen AB Sözcüsü "Meksika makamları gazetecileri etkin bir biçimde korumalı, gazetecilere ve aktivistlere yönelik şiddete cezasızlık son bulmalı” diye konuştu.

Meksika'da 2 Mart tarihinden bu yana 6 gazeteci saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Saldırıların arkasında suç örgütleri ve siyasetçilerin olduğu tahmin ediliyor. Gazeteci cinayetlerinden hiçbiri bugüne kadar tam olarak aydınlığa kavuşmadı.

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AP/DPA/EC/BÖ