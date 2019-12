Meksikalı aktörden Türk filmlerine övgü

İngiltere’de bu yıl yapılan ankette dünyanın en yakışıklı 8. erkeği seçilen Meksikalı aktör Gael Garcia Bernal, son dönemde Türk yapımı filmlerin tüm dünyada çok yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Bu durumun değeri bilinmeli” dedi.



Bernal, Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 3. Uluslararası İpek Yolu Film Festivali’nin açılışına katılmak üzere geldiği Bursa’da basın toplantısı düzenledi. Ünlü aktör Bernal, Bursa’da bulunmaktan ve zengin içeriğiyle dikkati çeken Uluslararası İpek Yolu Film Festivali’ne katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Hayranlarının ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bernal, “Türk sinemasıyla ilgili neler biliyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Nuri Bilge Ceylan ile Fatih Akın’ın filmlerini izliyorum. Türk sinemasının geneli hakkında çok fazla bilgim yok. Ancak şunu biliyorum, son dönemde Türk yapımı filmler tüm dünyada çok yoğun ilgi görmektedir. Bu durumun değeri bilinmeli. Meksika’da da Türk filmleri çok beğeniliyor. Ancak bir dahaki sefere ev ödevime daha iyi çalışacağım.”



Bernal, “Hollywood konusunda ön yargılarınız var mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu:

“Hollywood’un Latin Amerika ülkelerine karşı ön yargısı olabilir ancak benim için proje önemli. Genellikle Arjantin, Meksika ve İspanya yapımlarında oynadım. Çalışmak istediğim kişiler mutlaka var ancak benim için öncelik, projenin içeriğidir. Türk sineması da son yıllarda büyük gelişme içinde. Tabii ki kendinizi eleştirmelisiniz ama çok güzel gelişmeler de var muhakkak.”



Gael Garcia Bernal kimdir?



Tiyatro oyuncuları Jose Angel Garcia ve Patricia Bernal’in oğlu olarak 1978 yılında Guadalajara’da dünyaya gelen, çocukluğundan beri oyunculuk yapan Bernal, ilk kez 3 yaşında annesinin yönettiği oyunda İsa’yı canlandırdı. Bernal, pembe dizi olan ‘El Abuelo y yo’ (1992) ile 14 yaşında kamera karşısına geçti.



1990’lı yılların sonunda oyunculuk eğitimi almak için gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’daki “Central School of Speech and Drama”ya kabul edilen ilk Meksikalı öğrenci olan Bernal, bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan barmenlik, modellik yaptı, inşaatlarda duvarcı olarak çalıştı.



Bernal, Alejandro Gonzalez Inarritu ile tanıştıktan sonra ilk ciddi sinema tecrübesini yaşayacağı “Paramparça Aşklar ve Köpekler” (2000) filminde başrolü oynadı.



Walter Salles’in “Motosiklet Günlüğü/Diarios de Motocicleta” (2004) filminde Ernesto Che Guevara’yı canlandırdı. Michel Gondry’nin Fransa’da çektiği “Rüya Bilmecesi/La Science des Reves” (2006) ile uluslararası şöhretini perçinleyen Bernal, Alejandro Gonzalez Inarritu’nun yönetmenliğini yaptığı “Babil/Babel” (2006) filminde, Amerikalı çiftin çocuklarının bakıcısının oğlu Santiago rolünü üstlendi.



Geçen yıl kamera arkasına geçen Bernal, yönettiği ilk film olan “Uçurum/Deficit”te bugünün Meksikasında sınıf çelişkilerini dürüstçe, hatta acımasızca gözler önüne sermeye çekinmedi.



Bu yıl piyasaya sürülen “Rudo y Cursi”de yeniden Diego Luna’yla başrolü paylaştı. Bunu, gelecek yıl gösterime girecek Jim Jarmusch’un yeni filmi “The Limits of Control” ile Lukas Moodysson’un son yapıtı “Mammoth” izledi.