-Meksikalı aktör Pedro Armendariz Jr öldü MEKSİKO (A.A) - 27.12.2011 - Meksikalı aktör Pedro Armendariz Jr, New York'ta kanserden hayatını kaybetti. Sanatçının ailesi ve Meksika Sinema Akademisi'nden yapılan açıklamada, Meksika ve ülke dışında 140'dan fazla filmde rol alan 71 yaşındaki aktörün dün kanserden hayatını kaybettiği belirtildi. Armendariz Jr, yönetmen Martin Campbell'in ''Zorro Efsanesi'' (2005) ve James Bond filmi ''Licence to Kill'' (1989) gibi filmlerde rol almıştı. Sanatçının aynı ismi taşıyan babası da sinema oyuncusuydu.