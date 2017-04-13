Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu taşıyan futbolcu tutuklandı

Kariyerini Meksika'da sürdüren ABD vatandaşı Daniel Gomez, aracında yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandı. Meksika ekiplerinden Club Tijuana'nın genç oyuncusu Daniel Gomez, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Eurosport'un haberine göre, Club Tijuana'nın Meksika 3. Ligi'nde mücadele eden rezerv takımında oynayan 21 yaşındaki Gomez'in ABD'ye yaklaşık 24 kilogram ağırlığında metamfetamin taşırken yakalandığı belirtildi. ABD vatandaşı olan futbolcunun uyuşturucu maddeyi arabasının plakası ve yedek tekerinin arka bölümüne sakladığı ifade edildi.

Gomez'in kaçma ihtimalini göz önünde bulunduran San Diego Federal Savcısı'nın futbolcu için tutuklama kararı verdiği duyuruldu.

Olaya ilişkin olarak Gomez'in avukatlarından veya Club Tijuana'dan henüz bir açıklama yapılmadı.