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BBC Türkçe

Meksika’dan ABD’ye Orta Çağ mancınığıyla uyuşturucu

Amerikan sınır muhafızları, Meksika sınırında ABD'ye uyuşturucu fırlatmak için kullanılan, Orta Çağ'dakilere benzer bir mancınık buldu. Duvara monte edilen mancınığın ağzında fırlatılmaya hazır 21 kilo hint keneviri ele geçirildi.

16 Şubat 2017 10:40

Amerikan sınır muhafızları, Meksika sınırında ABD'ye uyuşturucu fırlatmak için kullanılan, Orta Çağ'dakilere benzer bir mancınık buldu.

Mancınığın geçen hafta Arizona eyaletine bağlı Tucson'ın güneydoğusunda, sınırda bir grubun muhafızların yaklaşmasıyla kaçışmasından sonra bulunduğu açıklandı.

Duvara monte edilen mancınığın ağzında fırlatılmaya hazır 21 kilo hint keneviri ele geçirildi.

Sınırın Meksika tarafındaki mancınık kaldırılırken polis yetkilileri, olayla ilgili olarak gözaltına alınan kimse olmadığını belirtti.

1770 kilometere uzunluğundaki ABD-Meksika sınırının yaklaşık bin kilometresinde duvar ya da tel örgüler var.

ABD Başkanı Donald Trump, sınıra tamamen duvar örmek istiyor.

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılarının ABD'ye uyuşturucu sokmak için yaratıcı yöntemler geliştirdiği belirtiliyor. Yetkililere göre, kaçakçılar insansız hava aracı, hava roketi ve dev krikolar da kullanıyor.

Kaçakçıların ayrıca sık sık tüne de kazdıkları söyleniyor.

Geçen hafta, Meksika'daki bir lokantadan, California'daki bir eve bağlanan 380 metrelik bir tünel bulunmuştu.

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