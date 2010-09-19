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Çevre

Meksika'daki petrol kuyusu kapatıldı

Meksika Körfezi'nde, Amerikan tarihinin en büyük deniz kirliliğine yol açan Macondo petrol kuyusu tamamen kapatıldı.

19 Eylül 2010 03:00

T24- Meksika Körfezi'nde, Amerikan tarihinin en büyük deniz kirliliğine yol açan Macondo petrol kuyusu tamamen kapatıldı.
    

Amerikan hükümetinin felaketle ilgili olarak görevlendirdiği emekli Sahil Güvenlik Amirali Thad Allen, İngiliz BP şirketine ait kuyunun "fiilen öldürüldüğünü" söyledi.


Ekipler, denizin yaklaşık 4 km altındaki kuyuyu kapatmak için önceki gün çimento pompalamıştı.


Çimentonun dün kuruduğu ve yapılan basınç testiyle çimentolamanın işe yaradığının anlaşıldığı belirtildi.


Deepwater Horizon petrol platformu, 20 Nisan'daki bir patlamayla batmış, 11 çalışan yaşamını yitirmişti.


O günden sonra Meksika Körfezi'ne 4 milyon varilden fazla ham petrol akmasının ardından BP, deniz seviyesindeki kuyunun ağzına bir kapak koyarak ve ardından kuyuyu çimentolayarak 15 Temmuz'da sızıntıyı durdurmayı başarmıştı.


Ancak yetkililer, soruna kesin çözüm için nihai bir çalışmanın gerekli olduğunu belirtmişlerdi.

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