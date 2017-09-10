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Dünya

Meksika'daki depremde ölü sayısı 90'a yükseldi

Depremin ardından 721 artçı sarsıntı yaşandığını bildirildi

10 Eylül 2017 17:17

Meksika'da cuma günü meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika Sismoloji Servisi, depremin ardından 721 artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.

ABD'li bilim insanları, 8.1 şiddetindeki depremin Eylül 2015'ten bu yana dünyada gerçekleşen en büyük deprem olduğunu açıklarken yerin 70 kilometre altında gerçekleşmiş olması nedeniyle etkisinin az hissedildiği ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, depremde 200 kişinin yaralandığını açıklamış, ülkede bir günlük ulusal yas ilan etmişti.

Ülkenin güney sahillerinde yıkıma neden olan depremin Eylül 2015'ten bu yana dünyada gerçekleşen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.

 

 

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