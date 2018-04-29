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BBC Türkçe

Meksika’daki depremde ölü sayısı 90'a çıktı

Meksika'da Cuma günü meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkenin güney sahillerinde yıkıma neden olan depremin Eylül 2015'ten bu yana dünyada gerçekleşen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Meksika'da Cuma günü meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem ülkenin güney sahillerinde yıkıma neden oldu.

Depremden en fazla Chiapas, Tabasco ve Oaxaca eyaletleri etkilendi.

Bir hükümet sözcüsü sadece Oaxaca eyaletinde 71 kişinin öldüğünü söyledi.

Meksika Sismoloji Servisi, depremin ardından 721 artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Birçok ailenin hâlâ geceleri dışarıda uyuduğu belirtiliyor.

ABD'li bilim insanları, 8,1 şiddetindeki depremin Eylül 2015'ten bu yana dünyada gerçekleşen en büyük deprem olduğunu açıklarken yerin 70 kilometre altında gerçekleşmiş olması nedeniyle etkisinin az hissedildiğini belirtti.

Öte yandan ülkenin doğu yakasını vuran Katia Kasırgası ise şiddetini yitirerek tropik fırtına seviyesine indi. Fırtına nedeniyle yaşanan toprak kaymalarında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, depremde 200 kişinin de yaralandığını duyurmuş ve bir günlük ulusal yas ilan etmişti.

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