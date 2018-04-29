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BBC Türkçe

Meksika'da yıllardır suç örgütlerini araştıran gazeteci öldürüldü

Meksika'nın uluslararası çapta ödüllü gazetelerinden Javier Valdez, ülkenin kuzey doğusundaki Sinaloa eyaletinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

29 Nisan 2018 20:30

Meksika'nın uluslararası çapta ödüllü gazetelerinden Javier Valdez, ülkenin kuzey doğusundaki Sinaloa eyaletinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Kimlikleri tespit edilemeyen saldırganlar, Culiacan kentinde Valdez'in aracına ateş açtı.

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Valdez, uyuşturucu ticaretiyle ilgili haberleri nedeniyle 2011 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü'nü almıştı.

Bu olayla birlikte Meksika'da yıl içinde öldürülen gazeteci sayısı beşe yükseldi.

Geçen yıl kitabın tanıtım etkinliğinde konuşan Valdez, "Gazeteci olmak kara listede olmak gibidir. Her ne kadar kurşun geçirmez yeleğiniz ve korumalarınız olsa da, çeteler sizi hangi gün öldüreceklerine karar vereceklerdir" diye konuşmuştu.

Valdez, yaklaşık otuz yıllık gazetecilik yaşamı boyunca, Meksika'daki uyuşturucu ticareti ve Sinaloa uyuşturucu karteli dahil organize suç örgütleriyle ilgili birçok habere imza atmıştı.

Meksika üzerinden ABD'ye sokulan uyuşturucunun yüzde 25'nin Sibaloa karteli tarafından sokulduğuna inanılıyor.

Mart ayında başka bir gazeteci, Miroslava Breach de vurularak öldürülmüştü.

Valdez bu olay ardından, "Suskunluğa hayır. Bırakın hepimizi öldürsünler" demişti.

Meksika'da 1992 yılından bu yana 38 gazeteci öldürüldü.

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