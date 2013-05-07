Meksika'da yakıt tankeri infilak etti: 18 ölü

Meksika'da bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 18 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da, başkent Meksiko yakınlarındaki ana yolda bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel güvenlik yetkilisi Salvador Neme, Ecatepec bölgesinde sabaha karşı meydana gelen kazada 36 kişinin yaralandığını belirtti. Neme, kazanın ardından acil durum ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Şiddetli patlama sonrasında bölgeden yoğun duman yükseldiği, çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye erinin olay yerine akın ettiği belirtildi.

Civardaki 15 araç ve 20 binanın zarar gördüğü patlamanın ardından Meksiko-Pachuca yolunun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Meksika basını kazanın, yakıt tankerinin bir başka araçla çarpışması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.