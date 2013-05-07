T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da yakıt tankeri infilak etti: 18 ölü

Mekiska'da yakıt tankerinde meydana gelen patlamada 18 kişi yaşamını yitirdi

07 Mayıs 2013 21:04

Meksika'da bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 18 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da, başkent Meksiko yakınlarındaki ana yolda bir yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel güvenlik yetkilisi Salvador Neme, Ecatepec bölgesinde sabaha karşı meydana gelen kazada 36 kişinin yaralandığını belirtti. Neme, kazanın ardından acil durum ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Şiddetli patlama sonrasında bölgeden yoğun duman yükseldiği, çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye erinin olay yerine akın ettiği belirtildi.

Civardaki 15 araç ve 20 binanın zarar gördüğü patlamanın ardından Meksiko-Pachuca yolunun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Meksika basını kazanın, yakıt tankerinin bir başka araçla çarpışması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

 

ETİKETLER

meksikayakıtyangınöldütankerpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24