Meksika'da yakalanan dişi vaquita kurtarılamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Cumartesi günü Meksika\'nın Kaliforniya Köfrezi\'nde yakalanan ve memeli bir balık türü olan dişi vaquita porpoises bir gün sonra öldü.

Cumartesi günü yakalanan dişi ve yetişkin vaquita porpoises, Meksika\'da nesli tehlikede olan balık türünün çoğalması için bir umut olarak karşılanırken içine koyulduğu yüzen ağın içinde hayatını kaybetti.

30 Ekim\'de bir grup araştırmacı, yine Kaliforniya Körfezi\'nde yavru bir vaquita porpoises yakalamış fakat annesi olmadan yaşayamayacak olan yavruyu stres belirtileri gösterdiği için tekrar denize bırakmıştı. Cumartesi günü yakalanan vaquita ise yetişkin ve dişi olduğu ve erkek bir vaquita yakalanması durumunda üreyerek, araştırmacılar tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlara bir umut olarak görüldü.

Meksika Çevre Bakanı Rafael Pacchiano, yakalanan vaquitanın fotoğrafını Tiwtter hesabı üzerinden paylaşarak, \"Bu olay içimizi umutla dolduran büyük bir başarı\" dedi. Fakat Pazar günü araştırmacılar, yavru vaquita gibi dişi vaquitanın da stres belirtileri gösterdiğini ve bu yüzden tekrar denize salınması gerektiğini söyledi.

Son yapılan açıklamaya göre daha önce ağ içinde hiç yaşamamış ve ürememiş olan vaquitanın denize tekrar salınması başarısız oldu. Araştırmacılar, \"Veterinerlerin cesur çabalarına rağmen vaquitanın hayatı kurtarılamadı\" dedi.

Vaquita porpoisesların insanlar tarafından güvenli bir şekilde yakalanamayacağı kanıtlanırsa araştırmacılar, nesli tükenen balığı doğal yaşam ortamında korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

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