Meksika'da uyuşturucu kartelleri 2 kişiyi öldürdü

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde uyuşturucu taciri 'Zetas' isimli çete, 22 yaşındaki foto muhabiri Daniel Martinez Bazaldua ve 23 yaşındaki Julian Zamora'yı öldürdü. Parçalanarak öldürülen Bazaldua ve Zamora'nın cesetlerine ait parçalar ise Saltiillo kentinde sokağa atıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ceset parçalarının dün sokakta bulunduğunu ve öldürülen kişileri Daniel Martinez Bazaldua ve Julian Zamora olarak teşhis ettiklerini söyledi. Savcılık, cinayetin 'Zetas' isimli çete tarafından işlendiğini gösteren bir notun ceset parçalarının yanında bulunduğunu belirtti. Öldürülen iki kişinin örgütü terk ettikleri için cezalandırıldığı iddia edildi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Coahuila eyaleti Adalet Bakanı Homero Ramos, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, öldürülen iki kişinin yasadışı faaliyetler içerisine girdiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Ramos'un açıklamalarına sert tepki gösteren 'Vanguardia' gazetesi, 'Coahuila eyaleti ve yetkililerinin kurbanları suçlayan ve ciddi bir delil ortaya koymadan onları sabıkalı pozisyonuna düşüren açıklamaları endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu duruma geldiğimiz için üzgünüz' dedi.