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Meksika'da Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu

2 Temmuz'dan beri haber alınamayan kadınla ilgili savcılık soruşturma başlattı

27 Temmuz 2018 19:18

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği'nde çalışan bir sekreter kayboldu. Meksiko Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri olan 29 yaşındaki Türk vatandaşı kadın kayboldu. Büyükelçilik çalışanları 2-16 Temmuz tarihleri arasında, kayıp sekreterin sadece e-posta yoluyla iletişim kurup hasta olduğu ve hastaneye gittiği bilgisini verdiğini aktardı.

İçi boş e-posta alındı

Bu bilgiler nedeniyle endişelenip sekreterin evine giden çalışanlar 17 Temmuz'da bir mesaj bıraktı, ancak bir cevap alamadı. 23 Temmuz'da ise kadından içi boş bir e-posta alındı. Daha sonra da büyükelçilik, güvenlik güçlerine başvurdu.

"2 Temmuz'dan beri nerede olduğu bilinmiyor"

Büyükelçi danışmanı Meksiko Başsavcılığı'na dün olayla ilgili bilgi verdi. Savcılık, kayıp kadınla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın açıklamasında "Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki kadının kaybolmasının bildirilmesi ile ilgili özel soruşturma başlatıldı. Kadının nerede olduğu 2 Temmuz'dan beri bilinmiyor" ifadeleri kullanıldı.

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