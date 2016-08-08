Meksika'da toprak kayması; 38 kişi öldü

Meksika'yı vuran tropikal fırtına ve yağmurlar sonucunda meydana gelen toprak kaymaları, dağlık bölgede 38 kişinin ölümüne neden oldu.

Meksika’nın Pueblo eyaletinde, toprak kaymasından dolayı 28 kişi hayatını kaybederken, afet bölgesini ziyaret eden Vali Rafael Moreno Valle, Twitter hesabından fotoğraflar paylaşıp açıklamalarda bulundu.

DHA’nın haberine göre; Valle, “Hükümetimiz tüm kaynakları değerlendirecektir. Meydana gelen bütün hasarlar onarılana kadar durmayacağız” ifadesinde bulundu.



Veracruz Valisi Javier Duarte de, eyaletin dağlık bölgesinde çamur yığınlarının kayması sonucu, bu bölgede de 10 kişinin öldüğünü doğruladı.