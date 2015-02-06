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Dünya

Meksika'da toplu katliam; 61 ceset bulundu

Meksika'nın Acapulco kentinde, torbalara ve çarşaflara sarılmış insan cesetleri bulundu

06 Şubat 2015 20:49

Meksika’nın Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinde cesetlerin yakıldığı terkedilmiş halde bulunan bir krematoryuma bırakılmış toplam 61 insan cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, eyalet savcılığı tarafından yapılan ilk açıklamada, komşuların bölgeden ağır kokular gelmesi üzerine yaptığı şikayet üzerine polisin harekete geçtiği ve ilk araştırmada torbalara ve çarşaflara sarılmış halde 61 cesedin bulunduğu belirtildi.

Meksika basını aynı bölgede daha öncede uyuşturucu çeteleri tarafından kaçırılan ve işkence yapıldıktan sonra yakılan 43 öğretmen adayının cesetlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Meksika’nın en fakir bölgelerinden biri olan Guerrero eyaletinde ortaya çıkan bu yeni katliam için savcılığın acil soruşturma başlattığı belirtiliyor.

 

 

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