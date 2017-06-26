Meksika'da silahlı kişiler restoran bastı; 4'ü çocuk 11 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir restoranı basan silahlı kişilerin, 4'ü çocuk 11 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, eyaletin Cardel kentinde bir restoranda yemek yiyen ve aralarında eyaletin federal Emniyet Müdürü Camilo Castagne ile 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.



Cinayeti işleyenleri "canavar ve alçak" olarak niteleyen Yunes, ülkedeki organize suçların üzerine gideceğine dair verdiği sözü yineledi.



Yunes, "Ne olursa olsun, her şeyi yapacağız. Veracruz bu hayvanların tutsağı olmayacak." dedi.



Vali Yunes, mart ayında Veracruz'da işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilen 11 kişiye ait cesedin bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, eyalette işlenen cinayetlerin yüzde 70'inin organize suç çeteleri arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını söylemişti.



Veracruz'da ayrıca mart ayında bir hafta arayla toplu mezardan 297 kafatası çıkarılmıştı. Eyalette altı yıl içinde en az 11 gazeteci öldürüldü.