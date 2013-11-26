Meksika'da şeytan saldırılarına karşı cin kovucu aranıyor!

Meksika'da bazı rahipler şeytanın saldırısına uğradığına ve ona karşı mücadelede daha fazla cin kovucuya ihtiyaç olduğuna inanıyor. Mexico City'de rahip ve cin kovucu Papaz Carlos Triana, "Bütün bu büyük ve sistemli kötülüklerin arkasında karanlık bir güç olarak İblis'in bulunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Tanrı burada kurtuluş için, şeytan'a karşı savaşmak için cin kovucular istiyor" dedi.

Saldırıların, ülkeyi 2006'dan bu yana sarmalayan uyuşturucu bağlantılı şiddet olaylarında kendisini gösterdiğini söylüyorlar. Papaz Carlos Triana,"Nasıl ki Adolf Hitler'in arkasında ruhunu ele geçirerek onu yöneten bir Şeytan olduğuna inanıyorsak burada uyuşturucu şebekelerinin arkasında da onun olduğuna inanıyoruz" dedi.

Resmi rakamlara göre, Meksika'daki şeytan saldırılarında 70 bin kişi öldü. Fakat rahipler sorunun sadece sayı olmadığını vurguluyor ve uygulanan vahşetin boyutuna dikkat çekiyor. Son yıllarda Meksika'nın birçok yerinde çocukların okula giderken sokakta parçalanmış ceset bulması ya da insanların işe giderken geçtiği köprülerde ağır işkenceye uğradığı belli cestelerin sallandığını görmesine az rastlanmadı.

Aziz Ölüm tarikatı

Vladimir Hernandez'in BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, Meksika'da cin kovucular için görülmemiş bir talep var.

Başkentte başka bir cin kovucu Papaz Francisco Bautista bunun nedenini kısmen Meksikalıların giderek artan bir şekilde Aziz Ölüm tarikatına katılmasına bağladı.

Gelinlik giymiş ve tırpan taşıyan bir kuru kafaya tapan bu tarikat üyelerinin sayısının Meksika'da 8 milyona ulaştığı, Orta Amerika ülkeleri ile ABD ve Kanada'da ise çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Papaz Bautista, uyuşturucu kaçakçılarının da bu tarikata üye olduklarını ve tutuklanmamak için ettikleri duaların kabul olması için insan kurban ettiklerini söylüyor. "Meksika'da şiddetin artmasının nedeni budur" dedi.

Tarikatın yanı sıra başkentte kürtajın 2007'de serbest bırakılmasının da ülkede kötü ruhların artmasına neden olduğuna inanıyor. "Ölüme kapılarımızı açtığımız için Meksika'yı kötü ruhlar sardı" dedi.

Cin kovuculara en çok ihtiyaç duyulan yer, ordunun ağır silahlı ve bol paralı uyuşturucu şebekelerine karşı son yedi yıldır savaç verdiği kuzey bölgeleri.

Burada askerlere paralel olarak rahipler de ruhani bir mücadele veriyor. Bunlardan biri cinayet ve adam kaçırmaların yoğun olduğu Monterrey kentinde cin kovan Papaz Ernesto Caro.

Pek çok şebeke üyesi için cin kovmuş olan rahip bir olayı hiç unutamadığını söylüyor. Şebekenin tetikçisi olan bir adam korkunç suçlar işlediğini itiraf etmiş. İnsanların kolunu bacağını kestiğini, bunu yaparken onların ağlamasından zevk aldığını, kimilerini canlı canlı yaktığını anlatmış adam.

'Umutsuzluk içinde umut arayışı'

Papaz, birçok uyuşturucu şebekesi üyesinin Aziz Ölüm tarikatının takipçisi olduğunu söylüyor.

Bu tarikat ile ilgili iki kitap yazan gazeteci Jose Gil Olmos, tarikat üyeleri arasında kriminallerin yanı sıra polis, politikacı ve sanatçıların da bulunduğunu belirtti. "Ama en büyük takipçiler Meksika'nın yoksul kesimlerinden geliyor" dedi.

Olmes, tarikat birçok kişinin sandığı gibi Aztek döneminden kalma olmadığını, adının ilk kez 18. yüzyılda geçtiğini kaydetti.

"1990'lardaki ekonomik krizin ardından bu tarikat üyelerinin sayısı fırladı. Orta sınıf Meksikalılar sıkıntılı bir döneme girdi. Umutsuzluk içinde umut arayışıyla yüzünü Aziz Ölüm'e çevirdi" dedi.

Başkentte uyuşturucu ve suça boğulmuş Tepito bölgesinde tarikatın yıllık kutlamalarına katıldım.

31 Ekim Meksika'nın Ölüler Günü festivali. Elbiseli kurukafaya saygısını göstermek için binlerce kişi katılıyor kutlamalara.

Bazıları dizleri üstünde yürüyor. Aralarından biri kollarına aldığı 20 günlük bebeğiyle yürüyor. Sıradan işçi aileleri görüyorum, hamile bir kadın Aziz Ölüm'den doğmamış çocuğunu korumasını istiyor. Birçok kişinin vücudunda kurukafa dövmeleri var.

'Rahipler inancımızı tüketti'

Kilisenin dediği gibi bu insanların ruhuna şeytan mı girmiş? "Hayır, ben de Tanrı'ya, Meryem Ana'ya ve bütün azizlere inanıyorum, ama Aziz Ölüm'e daha çok bağlıyım. Bana en çok yardım eden o" dedi. Hapiste geçirdiği üç yılın ardından hayatta kaldığı için kurukafaya teşekküre gelmiş ve dizleri üstünde sürünerek giden 20 yaşındaki Jose.

Konuştuğum diğer insanlar da aynı şeyi söylüyor. Kurukafa tapınağının bakıcısı 60'larındaki kadın Enriqueta Romero, tarikatın yükselişinden kilisenin sorumlu olduğunu, çocuk istismarı skandallarıyla kilisenin kendisini ayağından vurduğunu söylüyor. "Rahipler yaptıklarıyla inancımızı tüketti. Şimdi neyi eleştiriyorlar? Ölüm'e inancımızı mı? Bu kötü bir şey değil. Kendi yaptıklarıdır kötü olan."

Eski Cumhurbaşkanı Felipe Calderon 2006'da Meksika'daki uyuşturucu şebekelerine karşı savaş başlatıp en sorunlu bölgelere asker gönderdi. Bu Aziz Ölüm'e karşı da bir savaştı ve kiliselerden yardım istedi.

Cin kovuculuğun, başta sadist cinayetler olmak üzere Meksika'da uyuşturucu ile bağlantılı suçları azaltıp azaltmayacağı tartışmalı. Fakat bugün Meksikalılar biraz huzur getireceğine inandıkları her şeye kucak açıyor.