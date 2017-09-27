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Dünya

Meksika’da rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı, en az 16 ölü 8 yaralı

İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan bir rehabilitasyon merkezine yapılan silahlı saldırı sonucu en az 16 kişi öldü sekiz kişi yaralandı

27 Eylül 2017 14:20

İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan bir rehabilitasyon merkezine yapılan silahlı saldırı sonucu en az 16 kişi öldü sekiz kişi yaralandı.
Olay esnasında merkezde 25 kişinin bulunduğu ve bunlardan beş erkek ve bir kadının durumunun kritik olduğu eyalet savcıları tarafından duyuruldu.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırgan otomatik tüfekle etrafa ateş açmaya başladı.
Şehir, eyalet ve federal polislerin yollara kontrol noktaları kurarak arama çalışmalarına katıldığı duyuruldu.
Meksika’nın uyuşturucu çetelerine savaş açtığı 2006 yılından bu yana ülkede 200 binden fazla insan öldürüldü ya da ortadan kayboldu.

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