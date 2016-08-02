Meksika'da Popocatepetl faaliyete geçti

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun doğusundaki Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Meksika Ulusal Afet Önleme Ajansı, yanardağın püskürme faaliyetinin 9 saat kadar sürdüğünü açıkladı. Ajansın Popocatepetl'i izlediği kameralar, volkanik kraterden püsküren kayaların yaklaşık bin metre çapında bir alana savrulduğunu kaydetti.

Yanardağdan püsküren volkanik küller başkent ve çevresindeki bölgelere kadar ulaştı.



5 bin 426 metre yüksekliğindeki Popocatepetl Yanardağı'nın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.