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Dünya

Meksika'da Popocatepetl faaliyete geçti

Yanardağdan püsküren volkanik küller başkent ve çevresindeki bölgelere kadar ulaştı

02 Ağustos 2016 01:41

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun doğusundaki Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Meksika Ulusal Afet Önleme Ajansı, yanardağın püskürme faaliyetinin 9 saat kadar sürdüğünü açıkladı. Ajansın Popocatepetl'i izlediği kameralar, volkanik kraterden püsküren kayaların yaklaşık bin metre çapında bir alana savrulduğunu kaydetti.

Yanardağdan püsküren volkanik küller başkent ve çevresindeki bölgelere kadar ulaştı.

5 bin 426 metre yüksekliğindeki Popocatepetl Yanardağı'nın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.

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