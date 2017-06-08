Meksika'da polise palalı saldırganları öldürme yetkisi

Meksika'nın sınır eyaleti Sonora'da savcı Rodolfo Montes de Oca, artan şiddet olaylarını önlemek gerekçesiyle polise, palalı saldırganları öldürme yetkisi verdi.

Suç oranı ülke genelinin üzerindeki Sonora'da eyalet yönetimi kararı savunurken, insan hakları savunucuları polisin hiç bir şekilde kimseyi öldürmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Yetkinin ardından polis palalı 5 kişiyi öldürdü

Savcı Rodolfo Montes de Oca, artan şiddet olaylarını önlemek ve güven sağlamak gerekçesiyle polise, palalı şüphelileri saldırmak üzere palasını çektiklerinde aradaki mesafe fark etmeksizin öldürme yetkisi verdi. El Pais’in haberine göre yetkinin ardından polis, 15 gün içinde biri çete lideri olduğu belirtilen palalı 5 kişiyi öldürdü. Savcılık bu olayların hepsinde polisin önce saldırganları durdurmaya çalıştığını, saldırganların durmaması üzerine polisin ateş açtığını iddia etse de insan hakları savunucuları tepkili.



"Suçla müdahale etmenin yolu öldürmek değil"



Sonora Güvenlik Gözlemevi sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Manuel Emilio Hoyos, kararın eyaletteki güvensizlik ortamında yurttaşlara moral vermek için alınmış olabileceğini söyleyerek suçla müdahale etmenin yolunun öldürmek olmadığını vurguladı. Hoyos "Devlet kaynakları kullanılmalı ve eğitim teşvik edilmeli. Polis hiç bir şekilde bir insan öldürmemeli” dedi.

"Uzaktan ateş etmek yasa dışıdır"

Güvenlik ve Demokrasi Enstitüsünden Miguel Garza’ya göre de saldırgan ve polis arasında hiç bir mesafe sınırlaması getirmeyen bu karar, uzaktan saldırganın polis tarafından öldürülmesinin de yolunu açıyor. Garza "Uzaktan ateş etmek tamamen yasa dışıdır ve insan haklarını aşağılayıcıdır” dedi.

"Ülke yaslarına göre polis önce öldürücü olmayacak şekilde ateş etmeli"

Ülkede federal polisin, güç kullanımını düzenleyen bir protokol mevcut. Buna göre polisin güç kullanmadan önce sözlü uyarıda bulunması, ateş etmeden önce saldırganı hareketsiz hale getirmeye çalışması ve önce öldürücü olmayacak şekilde ateş etmesi gerekiyor. Ancak Sonora eyaletinde polisin güç kullanımını düzenleyen bir yasa yok. Bu yüzden insan hakları savunucuları polisin bu durumda ülkede geçerli olan diğer protokolleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Saldırıya uğrayan biri basına konuşunca ölü bulundu

Eyaletin başkenti Harmosillo'da son aylarda palalı saldırganlar görülmeye başlanmış ve bunların yarattığı şiddet her geçen gün artmıştı. 3 Mayıs’ta palalı 6 kişi tarafından saldırıya uğrayan ve soyulan bir kişi yerel basına "Yetkililer bir şey yapsın çünkü polis onları aramıyor bile” demişti. Aynı kişinin cesedi, olaydan bir kaç gün sonra şah damarı kesilmiş bir biçimde evinin yakınında bulunmuştu.

Eyalette suç oranı arttı

Sonora Güvenlik Gözlemevinin son raporuna göre geçen yılın ilk çeyreğine oranla eyaletteki tecavüz oranı yüzde 51, hırsızlık oranı ise yüzde 19,4 arttı. Rapor eyaletteki suç oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu da ortaya koyuyor.

(DHA)