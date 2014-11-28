Meksika'da polis reformu vaadi



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto organize suç ve yolsuzlukla mücadele kapsamında bir dizi anayasal reforma gidileceğini açıkladı. Vaat edilen reformlar arasında yerel polis birimlerinin dağıtılması ve bunların yerine eyaletlerin denetiminde yeni operasyon birimleri oluşturulması da bulunuyor.

Devlet Başkanı Pena Nieto televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamada yeni polis birimlerinin “güvenilir, profesyonel ve etkin” olacağını ifade etti. “Meksika değişmeli” diyen Pena Nieto reformun öncelikle şiddet olaylarının yoğun olduğu Tamaulipas, Jalisco, Michoacan ve Guerrero eyaletlerinde hayata geçirileceğini ifade etti.

Devlet Başkanı Pena Nieto, adli soruşturmada sorumluluk ve yetki alanlarının da yeniden tanımlanacağını ifade etti. Önümüzdeki hafta Kongre'nin gündemine gelmesi beklenen anayasal değişiklik, merkezi hükümetin yerel yönetime doğrudan müdahale etme hakkı da getiriyor.

Meksika'nın Guerrero Eyaleti’nde Eylül ayı sonunda 43 sol görüşlü öğrencinin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra "Guerreros Unidos" adlı uyuşturucu çetesine teslim edildiği ve bu çete tarafından öldürüldüğü sanılıyor. Öğrencilerin kaybedilmesine tepki olarak ülkede protesto gösterileri düzenlenmiş, gösterilerde hükümet binaları ateşe verilmişti.