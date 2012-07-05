T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da oylar yeniden sayılıyor

Meksika'da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yarıdan fazlasının yeniden sayılacağı bildirildi

05 Temmuz 2012 13:22

Meksika Federal Seçim Enstitüsü yetkilisi Edmundo Jacobo, hafta sonunda yapılan seçimin ardından oy sayılarında tutarsızlıklar tespit edildiğini belirterek, 143 bin oy sandığının 78 bininde oyların yeniden sayılacağını söyledi.

Meksika seçim kanunları, seçimin ilk sonucuyla nihai sonucu arasında tutarsızlık olması, birinci ile ikinci aday arasında yüzde 1 ya da daha az fark bulunması, bir seçim sandığında oyların tamamının aynı adaya çıkması halinde oyların yeniden sayılmasını öngörüyor.

Devlet başkanı seçiminin galibi Kurumsal Devrimci Parti'nin (KDP) lideri Enrique Pena Nieto, oyların yeniden sayılmasından sonra da seçimi önde bitireceğinden emin olduğunu belirtti.

Seçimi kaybeden solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador, önceki gün yaptığı açıklamada, ekibinin 113 binden fazla seçim bölgesinde düzensizlikler tespit ettiğini belirterek, oyların tamamının yeniden sayılmasını talep etmişti.

ETİKETLER

meksikaseçimoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24