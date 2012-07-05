Meksika'da oylar yeniden sayılıyor

Meksika Federal Seçim Enstitüsü yetkilisi Edmundo Jacobo, hafta sonunda yapılan seçimin ardından oy sayılarında tutarsızlıklar tespit edildiğini belirterek, 143 bin oy sandığının 78 bininde oyların yeniden sayılacağını söyledi.

Meksika seçim kanunları, seçimin ilk sonucuyla nihai sonucu arasında tutarsızlık olması, birinci ile ikinci aday arasında yüzde 1 ya da daha az fark bulunması, bir seçim sandığında oyların tamamının aynı adaya çıkması halinde oyların yeniden sayılmasını öngörüyor.

Devlet başkanı seçiminin galibi Kurumsal Devrimci Parti'nin (KDP) lideri Enrique Pena Nieto, oyların yeniden sayılmasından sonra da seçimi önde bitireceğinden emin olduğunu belirtti.

Seçimi kaybeden solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador, önceki gün yaptığı açıklamada, ekibinin 113 binden fazla seçim bölgesinde düzensizlikler tespit ettiğini belirterek, oyların tamamının yeniden sayılmasını talep etmişti.