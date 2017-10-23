Meksika’da otoriteleri ve çeteleri kovan kasaba kendi kendini yönetiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Meksika\'da, polisler ve politikacılar dahil tüm otoriteleri ve çeteleri kovan bir kasaba halkı, kendi kendini yönetiyor.

Gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği Meksika’da seçim kampanyaları bir kasaba hariç her yerde başladı; Cherán kasabasında halk tüm politikacıları ve polisi altı yıl önce kasabadan kovmuştu, halk bugün halen kendi kendini yönetiyor.

Özerklik hareketinin liderlerinden Rosa Romero, “Önce gösterilerle başlayan yalnızca bir grup kadındı” sözleriyle hareketin başlangıcını anlatıyor.

Suç oranının her yerde artış gösterdiği Meksika genelinin aksine Michoacan eyaletindeki bu küçük kasaba yerel kadınlar ve Cherán insanları tarafından yönetiliyor. Silayhlı eşkıyalara karşı kasabalarını kendi imkanlarıyla koruyan Cherán halkı bu yönetim şekline ormanlarına zarar veren ve içme sularını tehdit eden eşkıyalara karşı direnerek başlamış.

Görüntü dökümü

- Cherán halkından insanlarla röportajlar

- Genel kasaba görüntüleri