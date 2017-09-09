Meksika'da ölü sayısı 61'e yükseldi

Meksika'nın güney açıklarında dün meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Televisa News'a verdiği demeçte, depremde Oaxaca eyaletinde 45, Chiapas'ta 12 ve Tabasco'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nieto, Oaxaca kentindeki evlerin 3'te 1'inin çöktüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Bu arada ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yetkililer, Meksika'yı etkisi altına alan Katia kasırgasının, Veracruz eyaletine bağlı Tecolutla bölgesinin kuzeyinde toprak kaymalarına neden olduğunu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin verdiği bilgiye göre, kasırganın şiddeti saatte 45 kilometreye gerileyerek birinci kategorideki tropikal fırtınaya dönüştü.

Oaxaca'da bir hastanenin ve belediye binasının neredeyse yarısının yerle bir olduğuna dikkat çekilerek, acil durum ekiplerinin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Depremin ardından 62 artçı sarsıntı kaydedilirken, yaklaşık 50 milyon Meksikalının depremi hissettiği belirtilmişti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de deprem nedeniyle Meksika açıklarında oluşan dalgaların bir metreye ulaştığını duyurmuştu. Meksika'da 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de en az 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.