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Dünya
BBC Türkçe

Meksika'da muhabiri öldürülen gazete baskıya son verdi: Hoşça kalın!

Breach sekiz kurşunla öldürülürken, saldırı sırasında araçta bulunan bir çocuk yara almadan kurtulmuştu

03 Nisan 2017 14:07

Meksika'da yayın yapan bölgesel bir gazete, gazetecilere karşı girişilen şiddet olayları ve sorumluların cezalandırılmaması nedeniyle kağıt baskısına son verdi. "Hoşça kalın" başlıklı veda yazısında Norte Gazetesi Editörü Oscar Cantu Murguia, ülkenin gazeteciler için çok tehlikeli bir ortam haline gelmesi ve gazeteci cinayetlerinin cezasız kalması nedeniyle gazeteyi kapatma kararı aldıklarını yazdı.

Norte de Ciudad Juarez gazetesinde yayımlanan başyazıda, dünkü sayının gazetenin basılan son sayısı olduğu belirtildi.

Ancak gazete, internetten yayına devam edecek.

Gazetenin muhabirlerinden Miroslava Breach geçen ay Chihuahua kentinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Breach sekiz kurşunla öldürülürken, saldırı sırasında araçta bulunan bir çocuk yara almadan kurtulmuştu.

Saldırganlar olay yerine "Boş boğazlı olduğu için" yazılı bir not bırakmışlardı.

Breach, Norte de Ciudad Juarez ve başkent Mexico City'de çıkan ulusal La Jornada gazetesi için Chihuahua eyaletindeki organize suç örgütleri ve siyasetçiler arasındaki bağlantılar konusunda birçok habere imza atmıştı.

Gazetecileri Koruma Komitesi, Meksika'da 1992'den bu yana 35 gazetecinin haberleri nedeniyle öldürüldüğünü ve bunların yarısının aynı zamanda işkence de gördüğünü söylüyor.

Kuruluşa göre, üç gazeteci de gönderildikleri tehlikeli görevlerde öldürülürken, aynı dönemde 50 gazeteci de sebebi net olmayan saldırılarda hayatlarını kaybetti.

Chihuahua eyaletinin valisi, geçen ay hükümetinin organize suç örgütleriyle başa çıkabilecek araçlara sahip olmadığını söylemiş ve yerel polisin uyuşturucu kartelleriyle mücadele edebilmesi için federal hükümetten kaynak talep ettiğini vurgulamıştı.

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