Meksika'da kuş gribinden 2,5 milyon tavuk karantinada

Bir dönem Türkiye'de de ölümlere neden olan kuş gribi nedeniyle Meksika'da 2,5 milyon tavuk karantinaya alındı, 1 milyonu itlaf edildi.

Meksika'nın batısında patlak veren H7N3 kuş gribi virüsü nedeniyle enfekte olan 2,5 milyon tavuktan bir milyonunun itlaf edildiği bildirildi.

Meksika Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, batıdaki Jalisco eyaletinde 129 çiftliğin kontrolden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 24 çiftlikte virüs tespit edildiği, kalanlar için testlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu çiftliklerin karantinaya alındığı bildirildi.

Meksika'da, salgın nedeniyle tavuk ve yumurta fiyatlarının arttığı kaydedildi.