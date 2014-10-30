Meksika'da kayıplar için cumhurbaşkanı devreye girdi



43 öğrenci, 26 Eylül'de Meksika'nın güneybatısındaki Iguala'da kaybolmuştu.

Sol görüşlü öğrencilerin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği iddia ediliyor. Olaya "Guerreros Unidos" isimli uyuşturucu çetesinin de karıştığı ileri sürülüyor.

Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto, dün makamında kayıp aileleriyle görüştü. Kayıp yakınları çocuklarının bulunması için daha fazla çaba harcanmasını istedi.

Soruşturma, Iguala eski Belediye Başkanı José Luis Abarca üzerinde yoğunlaşmış, Abarca, karısı ve Iguala emniyet müdürü hakkında gıyaplarında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Suçlamaların hedefi olan Guerrero eyaletinin valisi Angel Aguirre de soruşturmanın selameti için istifa ettiğini açıklamıştı.

Kayıpların cesetlerine ulaşmak için Guerrero eyaletinin nehirleri dalgıçlar tarafından taranıyor. Arama çalışmalarına 2 binden fazla kişinin katıldığı açıklandı.