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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da kayıp skandalı istifa getirdi

Sol görüşlü 43 öğrencinin kaybedildiği Meksika'da protestolar etkili oldu. Eyalet Valisi Angel Aguirre istifasını duyurdu.

24 Ekim 2014 13:16


43 öğrenci, 26 Eylül'de Meksika'nın güneybatısındaki Iguala'da kaybolmuştu.

Sol görüşlü öğrencilerin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği iddia ediliyor. Olaya "Guerreros Unidos" isimli uyuşturucu çetesinin de karıştığı ileri sürülüyor.

Soruşturma, Iguala eski Belediye Başkanı José Luis Abarca üzerinde yoğunlaşmış, Abarca, karısı ve Iguala emniyet müdürü hakkında gıyaplarında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Haftalardır kayıpların protesto edildiği Guerrero eyaletinin valisi Angel Aguirre, soruşturmanın selameti için istifa ettiğini açıkladı.

Aguirre, hükümet binalarını yakan protestocuların hedef aldığı siyasetçiler arasında bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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