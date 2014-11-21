Meksika'da kayıp protestosuna polis müdahale etti



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun posterlerini yakan göstericiler, istifa çağrısında bulundular. Demir çubuk ve sopalar taşıyan göstericilere polis tazyikli su ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti. Başkanlık sarayına maytap fırlatıldı.

Devlet Başkanı Nieto göstericilere itidal çağrısında bulundu. Meksika Devrimi'nin yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir törene katılan Nieto, "Meksikalılar olarak şiddete hayır diyoruz. Kurumlara yapılmış saldırıyı, Meksikalıların tamamına yapılmış olarak kabul ediyoruz" dedi.

Meksika Başsavcısı Jesus Murillo Karam'ın bu ay yaptığı açıklamaya göre, 26 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Iguala'da kaybolan öğrenciler önce polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerden 6'sını öldüren polis, 43'ünü ise "Guerreros Unidos" (Birleşik Savaşçılar) isimli uyuşturucu çetesine teslim etti.

Öğrenciler çete mensupları tarafından bir çöp toplama alanında kurşuna dizildi. Üzerine benzin dökülen cesetleri 14 saat boyunca yakıldı. Kalan parçalar çöp torbalarına doldurulduktan sonra bir nehre atıldı.

Çete liderinin "Ceset parçalarını kül haline getirip nehre döktük. Asla bulamayacaklar" ifadelerini kullandığı telefon konuşması basına yansımıştı.