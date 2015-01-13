T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da kayıp oyuncunun cesedi içme suyu kokunca ortaya çıktı

Meksika'da tüketicilerin suyun kokmasından şikâyet etmesi üzerine su deposunda yapılan incelemelerde 1 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki oyuncunun çürümüş cesedi bulundu

13 Ocak 2015 19:06

Meksika 'da yaklaşık bir yıl önce kaybolan 27 yaşındaki oyuncu Carmen Yarira Noriega Esparza'nın cansız bedeni, şehre su sağlayan bir deponun içinde bulundu. En son bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Esparza'nın, seks kölesi ticareti yapan bir çete tarafından kaçırıldığı düşünülüyor.

Posta'da yer alan habere göre, 2014'ün şubat ayından bu yana kendisinden haber alınamayan Esparza'nın cansız bedeni Mexico City'nin 50 farklı bölgesine su sağlayan bir deponun içinde bulundu. Bunu ortaya çıkaran da ilginç bir tesadüf oldu.

Söz konusu tankın sağladığı suyu kullanan yüzlerce kişi suyun tadının ve kokusunun tuhaf olduğunu söyleyince yetkililer olayı araştırmaya başladı. Bu araştırmanın sonunda da Carmen Yarira Esparza'nın cansız bedeni çürümeye yüz tutmuş halde bulundu.

ETİKETLER

Carmen Yarira Noriega Esparzameksikaoyuncusuceset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24