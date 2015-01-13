Meksika'da kayıp oyuncunun cesedi içme suyu kokunca ortaya çıktı

Meksika 'da yaklaşık bir yıl önce kaybolan 27 yaşındaki oyuncu Carmen Yarira Noriega Esparza'nın cansız bedeni, şehre su sağlayan bir deponun içinde bulundu. En son bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Esparza'nın, seks kölesi ticareti yapan bir çete tarafından kaçırıldığı düşünülüyor.

Posta'da yer alan habere göre, 2014'ün şubat ayından bu yana kendisinden haber alınamayan Esparza'nın cansız bedeni Mexico City'nin 50 farklı bölgesine su sağlayan bir deponun içinde bulundu. Bunu ortaya çıkaran da ilginç bir tesadüf oldu.

Söz konusu tankın sağladığı suyu kullanan yüzlerce kişi suyun tadının ve kokusunun tuhaf olduğunu söyleyince yetkililer olayı araştırmaya başladı. Bu araştırmanın sonunda da Carmen Yarira Esparza'nın cansız bedeni çürümeye yüz tutmuş halde bulundu.