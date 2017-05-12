Meksika'da kadın aktivist öldürüldü

Meksika'da kayıp kızının bulunması için yıllardır çaba sarf eden ve kendisi gibi kayıp yakınlarını organize eden bir kadın aktivistin evinde öldürüldüğü bildirildi.

Kayıpların Bulunması İçin Yurttaş Topluluğu adlı sivil toplum örgütü, üyeleri Miriam Rodriguez'in çarşamba gecesi ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin San Fernando şehrindeki evinde silahla öldürüldüğünü duyurdu.



Örgüt yayınladığı açıklamada, Rodriguez'in kayıp kızını bulmak için sürdürdüğü aralıksız çabaların, kızının mezarını ve katil zanlılarını tespit etmesiyle sonuçlandığını, kadının bu konuda otoriteleri bilgilendirdiğini belirtti.



Tamaulimpas eyaleti Valisi Francisco Cabeza de Vaca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Rodriguez'in öldürülmesini kınarken, sorumluların en kısa sürede adalete teslim edileceği sözünü verdi.



Rodriguez'in yaşadığı ABD sınırına 90 kilometre mesafedeki San Fernando şehri sınır ötesi uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığının merkezi konumunda olduğundan uyuşturucu çetelerinin faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge.



İsveç'teki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) yayımladığı Yıllık Silahlı Çatışma Araştırması, Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin güç mücadelelerinin yol açtığı şiddetin 2016 yılında 23 bin kişinin hayatına mal olduğunu ortaya koymuştu.



Ülkede bu tür çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının Irak, Afganistan ve Yemen gibi sıcak çatışma noktalarında yaşanan can kayıplarını geçtiği, ülkenin Suriye'de devam eden iç savaşın ardından dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ikinci silahlı çatışma alanı olduğu bildirilmişti.