T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da kaçırılan futbolcu kurtarıldı

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

30 Mayıs 2016 15:36

Meksika'da kaçırılan Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ın futbolcusu Alan Pulido kurtarıldı.

Elleri bağlanan ve vücudunda ufak ezikler olduğu görülen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Pulido'nun, muayene için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Meksika polis ayrıca şüphelilerden birinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Kız arkadaşı Ileana Salas ile eğlenceye giden Olympiakos futbolcusu Meksikalı Alan Pulido, önünü kesen maskeli bir grup tarafından kaçırılmıştı.

2015-16 sezonu öncesi Yunan kulübü Olympiakos'a transfer olan Pulido ligde 8 maçta forma giyip 5 gol kaydetmişti.

ETİKETLER

kaçırılan meksikalı futbolcu Alan PulidoYunanistanSüper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24