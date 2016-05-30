Meksika'da kaçırılan futbolcu kurtarıldı

Meksika'da kaçırılan Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ın futbolcusu Alan Pulido kurtarıldı.

Elleri bağlanan ve vücudunda ufak ezikler olduğu görülen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Pulido'nun, muayene için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Meksika polis ayrıca şüphelilerden birinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Kız arkadaşı Ileana Salas ile eğlenceye giden Olympiakos futbolcusu Meksikalı Alan Pulido, önünü kesen maskeli bir grup tarafından kaçırılmıştı.

2015-16 sezonu öncesi Yunan kulübü Olympiakos'a transfer olan Pulido ligde 8 maçta forma giyip 5 gol kaydetmişti.