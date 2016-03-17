Polisin imajını 'yumuşatmak' için kurulan kadın polis timi erotik bulundu!

Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde polisin kamuoyundaki 'imajını yükseltmek' ve 'yumuşatmak' için üç yıl önce kurulan ve tamamı yüksek topuklu, dar pantolonlu ve siyah gözlüklü kadınlar timi 'seksiliği erotizm noktasına götürdükleri' gerekçesiyle lağvedildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, halkın polise yönelik bakış açısını değiştirmek üzere 2013 yılında eski polis şefi Rolando Eugenio Hidalgo tarafından kurulan 20 kişilik 'kadın polis timi' kamuoyunda ilgi görmüştü.



Hatta aynı yıl eyaleti ziyaret eden Enrique Peña Nieto’nun kadın polis timiyle çektirdiği fotoğraf 'dünyanın en seksi polis timi' unvanını kazandırdı.



Ancak yeni polis şefi Eduardo Bahena Pineda, 'en seksi timin' işi 'erotizme vardırdığı' ve 'polis imajı' na zarar verdiği gerekçesiyle timi lağvederek, kadın polisleri ayrı birimlere tayin etti ve ayrıca 'normal üniforma' giydirdi.