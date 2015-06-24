Meksika'da huzurevi yangını: 16 ölü

Meksika'daki bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Meksika'nın kuzeybatısında Baja California eyaletinin başkenti Mexicali'de bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Mexicali Belediye Başkanı Jamie Diaz Ochoa yaptığı açıklamada, Hermoso Atardecer Huzurevi'nde çıkan yangında 16 kişinin öldüğünü söyledi. Ochoa, dumandan zehirlenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan beş kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Yangının nedeni henüz belirlenemedi.