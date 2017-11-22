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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da her 15 dakikada bir kişi ölüyor

Şiddet, Meksika'da kol geziyor. Ülkede her 15 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor. Nedeni ise uyuşturucu kartellerinin güç savaşları. Sadece bir ayda 3 bine yakın kişi öldü.

22 Kasım 2017 18:48

Meksika'da uyuşturucu kartelleri ve çeteler arasındaki güç savaşları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Ülkede 2017 yılı başından bu yana en kanlı kartel savaşlarının yaşandığı 2006-2012 yılları arasındaki dönemden bile daha fazla kişi hayatını kaybetti.

Meksika İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ekim 2017'de bir ay içindeki en yüksek ölüm oranlarına ulaşıldı. Bakanlık verilerinde sadece Ekim ayında 2 bin 764 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği ve Kasım ayına kadar 2017 yılında toplam 23 bin 968 kişinin öldüğü bilgisi verildi.

Ülke tarihinin en kanlı döneminin 22 852 ölüm vakasıyla 2011 yılı olduğu belirtilirken, 2017 yılında bu sayının da üstüne çıkılmış oldu. 2015 yılında geride bırakılan yıllara oranla ölüm sayısının düştüğü ancak sonrasında yeniden artışa geçtiği belirtildi.

Bu durumu, 2012 yılı sonrası uyuşturucu kartellerine yönelik mücadelede, tutuklamalar ve kartel liderlerinin öldürülmesinin ardından suç çeteleri içindeki güç savaşlarının körüklediği belirtildi. Ayrıca küçük çetelerin de uyuşturucu pazarına girmesi, fidye için insan kaçırmaları ve insan ticareti gibi suçlar nedeniyle ölüm oranlarında 2015 yılında azalma kaydedilirken sayının yeniden arttığı belirtildi.

"İnsanlar bir anda kayboluyor"

Meksika'da ayrıca kayıp olarak bildirilen on binlerce kişi bulunuyor. Güvenlik şirketi Observatorio Nacional Ciudadano'dan Francisco Rivas, hayatına kaybedenlere bir de birdenbire ortadan kaybolanon binlerce kişinin eklendiğini belirtti. Rivas, "insanların birden kaybolduğunu ve bir daha onlardan haber alınamadığını" ifade etti.

Meksika'da şiddeti, yasa dışı yollardan milyarlarca dolar kazanç sağlayan organize suçların, suç çetelerinin cezasız kalması ve ABD üzerinden yapılan yasa dışı silah ticaretinin tetiklediği bildiriliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Meksika'da 24 milyonun üzerinde ateşli silah bulunuyor.

dpa/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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