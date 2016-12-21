Meksika'da havai fişek pazarında patlama: 31 ölü

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada en az 31 kişinin öldüğü bildirildi.

Kentin 32 kilometre dışındaki San Pablito hava fişek pazarındaki patlamada 72 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, pazardan dumanlar yükseldiği görülüyor ve patlayan havai fişekler duyuruluyor.

Henüz doğrulanmamış haberlere göre patlamada ölü sayısı daha yüksek.

Meksika Kızılhaç'ı olay yerine 25 ambulansın gönderildiğini açıkladı.

Halka bölgeden uzak durmaları ve yolları açık tutmaları çağrısı yapıldı.

Eyalet Valisi Eruviel Avila, başlıca önceliklerinin yaralıların tedavisi olduğunu ve olay yerine yetkililerin yollandığını söyledi.

Facia sonrası can kaybının artabileceği belirtildi.