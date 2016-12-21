T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Meksika'da havai fişek pazarında patlama

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada en az dokuz kişinin öldüğü bildirildi.

21 Aralık 2016 06:35

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada en az dokuz kişinin öldüğü bildirildi.

Kentin 32 kilometre dışındaki San Pablito hava fişek pazarındaki patlamada 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, pazardan dumanlar yükseldiği görülüyor ve patlayan havai fişekler duyuruluyor.

Henüz doğrulanmamış haberlere göre patlamada ölü sayısı daha yüksek.

Meksika Kızılhaçı olay yerine 25 ambulansın gönderildiğini açıkladı.

Halka bölgeden uzak durmaları ve yolları açık tutmaları çağrısı yapıldı.

Eyalet Valisi Eruviel Avila, başlıca önceliklerinin yaralıların tedavisi olduğunu ve olay yerine yetkililerin yollandığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MeksikaMexico CitySan PablitoKızılhaçıValisi Eruviel Avila

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24