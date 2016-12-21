Meksika'da havai fişek pazarında patlama

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada en az dokuz kişinin öldüğü bildirildi.

Kentin 32 kilometre dışındaki San Pablito hava fişek pazarındaki patlamada 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, pazardan dumanlar yükseldiği görülüyor ve patlayan havai fişekler duyuruluyor.

Henüz doğrulanmamış haberlere göre patlamada ölü sayısı daha yüksek.

Meksika Kızılhaçı olay yerine 25 ambulansın gönderildiğini açıkladı.

Halka bölgeden uzak durmaları ve yolları açık tutmaları çağrısı yapıldı.

Eyalet Valisi Eruviel Avila, başlıca önceliklerinin yaralıların tedavisi olduğunu ve olay yerine yetkililerin yollandığını söyledi.