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BBC Türkçe

Meksika'da eşsincel evliliklerine destek yürüyüşü

Meksika'da eşcinsel evliliklerine karşı yapılan protesto yürüyüşünden sonra eşcinsel hakları savunucuları da yürüyüş düzenledi. Meksika'da 4 eyalette eşcinsel evliliklerine izin veriliyor.

12 Eylül 2016 14:35

Cumartesi günü eşcinsel evliliğe karşı bir grubun protesto yürüyüşü düzenlemesi üzerine, eşcinsel hakları savunucuları başkent Mexico City'deki Metropolitan Katedrali'ne yürüdü.

Eşcinsel haklarını savunan göstericiler "Senin ailene saygı duyuyorum, sen de benimkine saygı duy" yazılı pankart açtılar.

Mayıs ayında Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, ülke çapında eşcinsel evlilikleri yasallaştıracak bir yasa önergesi sunmuştu.

Eşcinsel evlilik Mexico City ve 3 eyalette daha yasallaşmıştı.

Cumartesi günü yapılan protestoyu Ulusal Aile Cephesi adlı Katolik grup düzenledi. Grup sosyal medyada 16 şehirde yapılan protesto yürüyüşlerine 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Yerel medya ise bu sayının çok daha düşük olduğunu söylüyor.

Yürüyüşün Katolik Kilisesi tarafından düzenlendiği iddiaları ortaya atılmıştı ancak Mexico City'nin başpapazı Norberto Rivera Carrera, ülkenin çeşitli şehirlerinde gerçekleşen protestolardan kilisenin sorumlu olmadığını belirtti.

Katolik kilisenin gösteriyi düzenlemediği söylenmesine rağmen bazı eyaletlerde protesto yürüyüşlerine rahipler de katıldı.

Ulusal Aile Cephesi üyesi biri yürüyüşlerin "aile sistemini ve kadınla erkek arasında yapılan doğal evliliği korumak için toplumu uyandıracağını" söyledi.

Meksika'da 1930'lardaki iç savaştan bu yana, sosyal ve dini konulardaki devlet düzenlemeleri üzerine protesto gerçekleştirilmemişti.

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