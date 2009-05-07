Meksika’da domuz gribinden ölenler 44’e çıktı

Meksika'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 44'e çıktı.



Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, 2 kişinin daha domuz gribinden öldüğünün kesinleştiğini belirtti.



Cordova, düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce ölen, ancak test sonuçları yeni alınan kişilerin, kuzeydeki San Luis Potosi eyaletinden bir kadınla, ülkenin orta kesimlerindeki Tlaxcala eyaletinden bir erkek olduğunu söyledi, ancak bakan bu kişilerin kesin ölüm tarihini açıklamadı.



Sağlık Bakanı, yeni vaka sayısının azalmaya devam ettiğini de kaydetti.

