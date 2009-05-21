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Sağlık

Meksika'da domuz gribi paniği bitiyor

Domuz gribinin ilk görüldüğü ülkelerden Meksika'da, H1N1 virüsü için verilen alarm düzeyi sarıdan yeşile düşürüldü.

21 Mayıs 2009 03:00

Meksika'da, H1N1 virüsü için verilen alarm düzeyi sarıdan yeşile düşürüldü.

Başkent Mexico'nun belediye başkanı Marcelo Ebrard, son 1 haftada hiç yeni vaka görülmediğini belirterek, "Artık rahatlayabiliriz" dedi.

Alarm düzeyinin düşürülmesinin, virüsün bulaşma riskinin azaldığı anlamına geldiğini vurgulayan Ebrard, kentteki durumun kontrol altında olduğunu ve artık maske takılmasına gerek kalmadığını, ancak okul ve metro gibi kalabalık yerlerde sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

23 Nisan'da ortaya çıkan salgın, yalnızca Meksika'da 75 can kaybına neden oldu.

Öte yandan, ABD'de de domuz gribi yüzünden şimdiye dek 10 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde şu ana dek hastalıktan 85 kişi öldü, 11 bini aşkın kişi de etkilendi. Meksika, ABD, Kanada ve Japonya, şu anda dünyada en çok vakaya sahip ülkeler.

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