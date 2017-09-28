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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da depremin zararı 2 milyar dolar

Meksika Cumhurbaşkanı iki büyük depremle sarsılan ülkedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, en fazla zarar gören bölgelerdeki halka doğrudan para yardımı yapılacağı açıkladı.

28 Eylül 2017 22:49

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto Eylül ayında ülkesini vuran iki büyük depremin maddi zararının 2 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Özellikle depremin en fazla vurduğu başkent Meksiko City’de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Nieto, ilk belirlemelere göre başkentte ve diğer eyaletlerde yıkılan ve hasar gören okulların yeniden yapılmasının maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu ifade etti. Konutlardaki hasarın maliyeti 550 milyon dolar, kültürel alanlardaki hasarın ise 440 milyon dolar.

Nieto, ilk etapta 7 Eylül’de 8.1 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Chiapas eyaleti ile daha sonraki günlerde 7.1’lik depremle sarsılan Oaxaca eyaletlerindeki halkın yaralarını sarabilmesi için burada yaşayanların hesaplarına doğrudan para transferi yapılacağı açıkladı. Nieto, “Umarım yeni yılda, hasarlarını onarmış ve normale kavuşmuş yeni bir Meksika olur” diye konuştu.

Yetkililer 19 Eylül’de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 337’ye çıktığını açıkladı. 8.1’lik depremde ise 98 kişi hayatını kaybetmişti.

AP/GY/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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