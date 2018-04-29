T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Meksika'da çocukların doğum günü partisine baskın: 11 ölü

Meksika'da çoçuklar için düzenlenen bir doğum günü partisine saldırı düzenlendi. Saldırıda tüm yetişkinler hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Meksika'da çoçuklar için düzenlenen bir doğum günü partisine saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda tümü yetişkin olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Partideki 4 çocuğun sağ olduğu belirtildi.

Saldırı, ülkenin ortasında yer alan Tizayuca kentindeki yerleşim yeri bölgesinde bir evin bahçesindeki çadırda gerçekleşen partiye düzenlendi.

Excelsior gazetesine göre, partiye katılan çocuklardan biri, polis üniforması giymiş maskeli kişilerin parti sırasında eve gelerek bütün yetişkinleri öldürdüğünü söyledi.

Meksika'da son aylarda ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının artışta olduğu ve daha önce şiddet görülmeyen yerlere de yayılmakta olduğu belirtiliyor.

Son resmi rakamlara göre Mayıs ayında 2 bin 186 cinayet işlendi. Bu, günde 70 cinayet anlamına geliyor.

Son zamanlarda çocuklar da dahil ailenin tümünü hedef alan eylemlerin görülmeye başlandığı kaydediliyor.

Ülkede uyuşturucu kartelleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MeksikaSaldırıdaYetkililerPartidekiTizayucaMayısBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24