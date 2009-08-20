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Dünya

Meksika'da cinayetsiz gün yok

Meksika'da cinayetsiz gün geçmiyor. İki günde biri polis şefi 14 kişi öldürüldü.Uyuşturucu ile mücadelede polis desteği artırıldı.

20 Ağustos 2009 03:00

Meksika'da cinayetsiz gün geçmiyor.  İki günde biri polis şefi 14 kişi öldürüldü. Uyuşturucu ile mücadelede polis desteği artırıldı.


Meksika’nın kuzeyinde dün ve önceki gün biri polis şefi olmak üzere 14 kişinin silahlı saldırıda öldüğü bildirildi.
Yerel yetkililer, Chihuahua eyaleti polis şefliği görevini vekaleten yürüten bir kişinin, Chihuahua kentinin merkezinde sokakta üç kişinin silahlı saldırısı sonucu öldüğünü belirtti.
Yetkililer, eyalette düzenlenen diğer saldırılarda da 13 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.
Meksika’da geçen yılın başından bu yana organize suç çeteleri tarafından 9600 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Ülke çapında uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için 36 binden fazla asker ve polis seferber edilmiş bulunuyor.

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