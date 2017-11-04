Meksika'da çete lideri estetik ameliyat sırasında öldürüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) - Meksika\'da bir çete lideri, kimliğini saklamak ve parmak izlerini değiştirmek için girdiği estetik ameliyat sırasında öldürüldü.

Yetkililerin açıklamasına göre, El Kalimba olarak da bilinen çete lideri Jesus Martin, rakip çetesindeki üyelerden kaçmak için girdiği estetik ameliyatta öldürüldü. Polis, Martin\'in Puebla kentindeki bir klinikte ameliyat olduğu sırada silahlı saldırganların kliniği bastığını ve Martin\'i ameliyat masasında öldürdüklerini söyledi.

Yapılan açıklamada boru hatlarından illegal olarak petrol kaçakçılığı yapan Martin\'in, polisten kaçmak ve rakip çetedeki üyelerden saklanmak için estetik ameliyat geçirmek istediği söylendi. Meksika\'da uyuşturucu kaçakçılığından sonraki en büyük illegal iş olan petrol kaçakçılığı operasyonu yürüten Martin\'in uzun bir süredir bu işi yönettiği ve daha ucuz bir fiyata satabilmek için petrol çaldığı açıklandı.

Yoğun caddelerde market fiyatıyla satılan petrol oldukça kâr kazandırdığı için, petrol kaçakçılığı şu an Meksika\'da çoğu ailenin en büyük iş kaynağı olarak görülüyor. (Fotoğraflı)