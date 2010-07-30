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Dünya

Meksika'da bir otoyola atılmış 15 ceset bulundu

Uyuşturucu mafyası tarafından vahşice işlenmiş cinayetlerin sıradanlaştığı Meksika'da son olarak bir otoyol üzerine atılmış 15 ceset bulundu.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Uyuşturucu mafyası tarafından vahşice işlenmiş cinayetlerin sıradanlaştığı Meksika'da son olarak bir otoyol üzerine atılmış 15 ceset bulundu. ABD, sınırına yakın bir noktada gerçekleşen bu olaydan bağımsız olarak, Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki konsolosluğunu güvenlik endişesiyle süresiz olarak kapattı.

Meksika polisi dün, Tamaulipas eyaletinde yol kenarına bırakılmış 15 kişinin cesedini buldu. Ciudad Victoria şehrini Matamoros'a bağlayan yol üzerinde bulunan cesetlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.  

Meksikalı yetkililer, elleri ve gözleri bağlı bir şekilde bulunan kurbanların işkence edilerek öldürüldüğünü söyledi.

ABD'nin Teksas eyaleti sınırına çok yakın bir yerde gerçekleşen olayın ardından polis soruşturma başlatırken, yetkililer vahşice işlenen cinayetlerin uyuşturucu çetelerinin işi olmasından şüphelendiklerini belirtti.

Meksika'da hükümetin uyuşturucu kartellerine karşı mücadele başlattığı 2006'dan bu yana uyuşturucuyla ilgili şiddet olaylarında 25 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Gerçekleştirilen toplu katliamlarda çoğu cesetlerin başları kesiliyor ve öldürülen kişiler genellikle boş araziye ya da yol kenarlarına atılıyor.


ABD, konsolosluk kapattı

Öte yandan Washington yönetimi, ABD-Meksika sınırındaki Ciudad Juarez şehrindeki konsolosluğunu bugünden itibaren süresiz olarak kapatma kararı aldı.

ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu kartellerine bağlı şiddet olaylarının tırmandığı bölgedeki "güvenlik durumunun" gözden geçirilmesi için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Amerikan vatandaşlarına konsolosluk binası çevresinde dolaşmamaları" tavsiye edildi.

Geçtiğimiz mart ayında söz konusu konsoloslukta çalışan ABD vatandaşı Lesley Enriquez, ABD'li kocası Arthur Redelfs ve konsolosluk çalışanlarından birinin eşi olan Jorge Alberto Salcido, katıldıkları bir doğum günü partisinden çıktıktan sonra silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.


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