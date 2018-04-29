Meksika'da bir okulda enkaz altında kalan 24 öğrenci öldü

Meksika'yı sarsan 7,1 büyüklüğündeki depremde, başkent Meksiko'nun güneyindeki Villa Coapa'da bir okul yıkıldı. İçinde anaokulu, ilkokul ve lise olan binada 24 öğrenci ve 2 yetişken hayatını kaybetti.

Yıkılan Enrique Rebsamen Okulu'na giden BBC muhabiri Alberto Najar, ailelerin çaresiz bekleyişine ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına tanık oldu.

Najar, en az 5 çocuğun enkazdan yaralı olarak çıkarılıp hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Çocukların büyük kısmı ders saatinde meydana gelen depreme sınıflarında yakalandı.

Binanın çökmesiyle birlikte çok sayıda çocuk enkaz altında mahsur kaldı.

Okulda şu ana kadar 20 çocuk ve 2 yetişkinin cesetlerine ulaşılırken ülke genelinde de en az 240 kişi yaşamını yitirdi.