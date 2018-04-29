T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Meksika'da bir okulda enkaz altında kalan 24 öğrenci öldü

Meksika'yı sarsan 7,1 büyüklüğündeki depremde, başkent Meksiko'nun güneyindeki Villa Coapa'da bir okul yıkıldı. İçinde anaokulu, ilkokul ve lise olan binada 24 öğrenci ve iki yetişken yaşamını yitirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Meksika'yı sarsan 7,1 büyüklüğündeki depremde, başkent Meksiko'nun güneyindeki Villa Coapa'da bir okul yıkıldı. İçinde anaokulu, ilkokul ve lise olan binada 24 öğrenci ve 2 yetişken hayatını kaybetti.

Yıkılan Enrique Rebsamen Okulu'na giden BBC muhabiri Alberto Najar, ailelerin çaresiz bekleyişine ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına tanık oldu.

Najar, en az 5 çocuğun enkazdan yaralı olarak çıkarılıp hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Çocukların büyük kısmı ders saatinde meydana gelen depreme sınıflarında yakalandı.

Binanın çökmesiyle birlikte çok sayıda çocuk enkaz altında mahsur kaldı.

Okulda şu ana kadar 20 çocuk ve 2 yetişkinin cesetlerine ulaşılırken ülke genelinde de en az 240 kişi yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MeksikaMeksikoVilla CoapaEnrique Rebsamen OkuluBBCAlberto Najar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24