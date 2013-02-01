Meksika'da bir gökdelende patlama; 25 ölü, 100 yaralı

Meksika'da devlete ait petrol şirketinde yönetim binasında meydana gelen patlamada 25 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın Petroleos Mexicanos (Pemex) şirketinin 54 katlı ana yönetim binasının bodrum katında yaşandığını belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilgili detaylı bilgi vermeyen yetkililer, 25 kişinin öldüğünü, en az 100 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Patlamanın yaşandığı binanın üç katının büyük ölçüde hasar gördüğü bildirildi.

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, olayı araştıran uzmanların, patlamanın neden yaşandığına yönelik net bir bilgiye ulaşmadığını belirtti.

Pemex şirketi ise patlamanın elektrik sistemden kaynaklanabileceğini kaydetti. Bu arada patlamanın gaz sıkışması nedeniyle de yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Başkent Mexico City'nin en yüksek yapılarından 214 metre uzunluğundaki binada yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı bildirildi.

Devlet şirketi olan ve yaklaşık 150 bin çalışanı bulunan Pemex'in 1938'de kurulduğu ve 2011'de günde 2,5 milyon varil ham petrol ürettiği bildirildi.