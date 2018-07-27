Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 eyalette olağanüstü hal ilanı

Yunanistan, Japonya, İsveç ve ABD gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklardan Meksika da etkilendi. Ülkenin 24 eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Meksika'da bazı bölgelerde hava sıcaklığı 50 santigrat dereceye ulaştı. Meksika Ulusal Acil Durum Dairesi'nin başkanı Luis Felipe Puente, "Ülkenin büyük kısmında görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle İçişleri Bakanlığı 24 eyalette olağanüstü hal ilan etti" dedi.

Puente aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen eyaletlerin insanlara sağlık ve gıda yardımı için ulusal acil durum fonundan yararlanabileceğini de kaydetti.

Bu Meksika'nın aşırı sıcaklar nedeniyle bu yaz ilan ettiği 2. olağanüstü hal. Haziran başında da ülkenin 31 eyaletinin 22'sinde aşırı sıcaklar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.