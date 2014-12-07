Meksika’da acı teşhis



Meksika'da yerel medya organlarında yer alan bilgilere göre, teşhis edilen cesedin kalıntıları öğrencilerin kaybolmasının ardından ortaya çıkarılan bir toplu mezarda bulundu. Arjantinli adli tıp uzmanlarının, kemikler üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak, cesedin kaybolan öğrencilerden birine ait olduğunu teşhis ettiği bildirildi. 19 yaşındaki kurbanın bir yakını, DNA analizinin sonuçlarını doğruladı. Toplu mezardaki diğer cesetlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Resmi olarak 'kayıp' kategorisinde değerlendirilen 43 öğretmenlik okulu öğrencisi, Meksika'nın Iguala kentinde 26 Eylül tarihinde öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto etmek üzere toplanmış, protestoda polisle öğrenciler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmanın ardından öğrencilerin zorla araçlara bindirildiği öne sürülmüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından ‘Guerreros Unidos' adlı uyuşturucu çetesine teslim edildi. Söz konusu talimatı vereninin ise uyuşturucu çeteleri ile yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Iguala kentinin belediye başkanı olduğu iddia ediliyor. Çetenin üyeleri cinayetleri doğrulamış ve polisi toplu mezarlara yönlendirmişti. Gözaltına alınan Iguala Belediye Başkanı ile eşinin sorgusu sürüyor.

Protestolar sürüyor

Olay, Meksika'yı öfkeye ve yasa boğdu. Ülkede aylardır, öğrencilerin başına gelenlerin aydınlatılması ve suçluların yakalanıp, cezalandırılması için protestolar düzenleniyor. Cumartesi günü de başkent Meksiko'da 4 bin gösterici toplandı. Sendikacılar, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'yu ülkeyi ‘ekonomik ve insani' bakımdan bir felakete sürüklemekle suçladı. Pena Nieto, iki yıl önce göreve geldiğinde uyuşturucu çeteleri ile mücadele sözü vermişti. Ülkede, uyuşturucu savaşlarında 2006'dan bu yana 60 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.